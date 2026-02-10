中道改革連合の前職・岡田克也氏が2026年2月9日、議員会館からの撤収作業の様子を動画で伝え、自身をめぐる今後の方針を明かした。衆院予算委員会での「存立危機事態」質疑が波紋立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合は、8日に投開票が行われた衆院選で公示前から167議席から49議席に減らす結果となった。要職を担う重鎮らも相次いで落選。過去12回連続当選を誇った三重3区の岡田氏もそのひとりだ。かつては民主党や民進党