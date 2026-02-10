季節の変わり目が近づくと、買い足すアイテムは次の季節も使えるものを選びたいところ。レイヤードしやすく一枚でもサマ見えするトップスなら、大人女性のデイリーコーデで頼れる存在になりそう。そこで今回は【しまむら】でゲットできる、今から春まで活躍しそうな「優秀トップス」をご紹介します。 さりげない配色でコーデをセンス良く格上げ 【しまむら】「SHポロエリレイヤードPO」\1,6