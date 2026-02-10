いわきDF中野陽斗が札幌戦でスタメンフル出場、勝利に貢献いわきFCは2月8日、J2・J3特別大会 地域リーグラウンド第1節で北海道コンサドーレ札幌と対戦し1-0の勝利を収めた。この試合でいわきの高卒ルーキーDF中野陽斗はスタメンフル出場で勝利に貢献したなか、堂々のプレーぶりに反響を呼んでいる。中野は身長180センチ、体重73キロのディフェンダーで、神村学園中等部、神村学園高等部に進学。昨夏のインターハイ、さらに冬の