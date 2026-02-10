◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）９日＝富張萌黄】女子１０００メートルが行われ、初出場の山田梨央（２８）＝直富商事＝は１分１５秒１６で７位入賞を果たした。信州大時代に病に倒れ、亡くなった元選手の父にささげる堂々とした滑りだった。「オリンピックの舞台を見せてあげたかった。逆に言えばどこからでも見れる、特等席にいるようなもの」と