ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「高市総理食品消費税ゼロ『夏前に集約』」が１位になったことを伝えた。このニュースは高市早苗首相が９日に衆院選圧勝を受けて党本部で記者会見し、公約に掲げた２年限定の飲食料品消費税ゼロの検討について、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」での協議