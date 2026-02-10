８日の代替競馬が行われている東京競馬場。１０日の東京２Ｒ・３歳未勝利（ダート２１００メートル＝１３頭立て）を制したのはジーティーブラック（牡３歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父キタサンブラック）だった。デビュー２戦目となった同馬は、前半は外を回す形になりながら４番手をキープ。向こう正面で２番手まで位置を押し上げて、直線では内で粘るタケルムサシとのマッチレースに持ち込み、最後は半馬身差前に出て押し切り、