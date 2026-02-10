元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹が10日、東京・増上寺でメジャー1stシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。【写真】さわやか！濃いグリーンのジャケットを着こなした岩橋玄樹岩橋はソロで5年間活動している。ソロとして初のメジャーシングルのリリースとなり、「5年っていう節目で、自分の表現したいことを応援してくださるファンの皆さんとか、まだ僕のことを知らない人たちに僕の魅力を届ける