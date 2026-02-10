元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹は10日、東京・増上寺でメジャー1stシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。【全身ショット】濃いグリーンのジャケットを着てヒット祈願する岩橋玄樹同楽曲はロックテイストとなっており、自身の伝えたいことを全て入れてできた1曲。岩橋は現在ミラノで開催されている冬季オリンピックや3月のWBCなどのスポーツネタに触れ、「スポーツっていうのは、自分の芸能活動