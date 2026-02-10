元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹は10日、東京・増上寺でメジャー1stシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。【写真】真剣な表情…メジャー1stシングルのヒット祈願を行った岩橋玄樹同楽曲はロックテイストとなっており、自身の伝えたいことを全て入れてできた1曲。岩橋は「力強い楽曲」と紹介し、「すごくワイルドな感じのミュージックビデオになっています。フクロウとか象徴的なものが出てるの