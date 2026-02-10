ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。９日のスキージャンプ男子個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）が合計２６６・０点をマークし、同点で並んだデシュバンデン（スイス）と共に銅メダルを獲得した。二階堂は１回目に１０１メートル、２回目に１０６メートル５０を飛んだ。ジャンプ個人での日本男子のメダルは、前回北京大会の小林陵侑（チー