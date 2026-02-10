元King＆Princeメンバーで、歌手岩橋玄樹（29）が10日、東京・増上寺で、メジャーデビューシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。11日のリリースを前に、岩橋は「お寺でヒット祈願をやらせてもらうのは、初めての経験でしたので、めちゃくちゃパワーがつきました」と話した。デビュー曲については「ロックテイストで力強い作品」とし「自分がしたいものをすべて入れてもらってできた」と自信を見せた。King＆Princeを21