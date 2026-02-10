お散歩中に飼い主さんの手袋をはぎ取った大型犬が、どこに行くのかと思ったら…？大型犬のお茶目な行動に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破しています。 【動画：突然『手袋』を大型犬に取られた飼い主→どこへ行くのかと思ったら…想定外すぎる『まさかの行動』】 大型犬が飼い主さんの手袋を… TikTokアカウント「booo_shan」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ナラ」ちゃ