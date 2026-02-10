保護犬「アッチャン」が見せた、あるワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で286万7000回再生を突破し、「涙が溢れてきます」「なんて切ないの…」「表情が変わってる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：人間に一度も優しくされたことのない『心を閉ざした保護犬』を家族に…初めて『タオルで包まれた瞬間』】 虐待されていた犬を保護 TikTokアカウント「hogo_inu