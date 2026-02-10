9日、窃盗容疑で佐渡市羽茂の無職の男（48）が逮捕されました。男はことし1月12日から19日ごろまでの間に、佐渡市羽茂亀脇の漁港内に陸揚げされていた漁船から、時価15万円相当の船外機1台を盗んだ疑いがもたれています。被害者の漁師の男性は1月12日午前7時ごろ、陸揚げした漁船に異常がないことを確認。その後1週間は漁に出なかったということで漁船をそのままにしていたところ、19日に船外機が取り外されているのを発見。警察が