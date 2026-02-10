堂安律と小杉啓太の所属するフランクフルトの迷走が止まらない。同クラブは今シーズン開幕前に堂安やヨナタン・ブルカルトらを次々に獲得し、優勝候補の一角にも数えられていたが、気がつけば昨年12月13日のアウクスブルク戦に1-0で勝利して以降、公式戦では9試合連続未勝利となっている。ディノ・トップメラー前監督を解任し、アルベルト・リエラ氏を新指揮官に迎えて臨んだ前節ウニオン・ベルリン戦も終盤に追いつかれて1-1の引