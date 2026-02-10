マンチェスター・ユナイテッドファンの男性フランク・イレットさんは、「クラブが5連勝するまで髪を切らないチャレンジ」で有名になった。チャレンジが始まったのはかれこれ500日近く前。現在マンUはマイケル・キャリック暫定監督体制で4連勝しており、イレットさんはついに髪を切ることができそうな状態となっている。インフルエンサーとしてすっかり有名となり、Instagramでは120万人のフォロワーを持つイレットさん。ブックメー