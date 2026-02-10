名古屋鉄道は、ラッピング電車「DOALA TRAIN（ドアラトレイン）」の運行を1月26日から開始した。プロ野球・中日ドラゴンズとのコラボレーション。車両は空港特急「ミュースカイ」2000系4両（2003編成）。従来の配色を反転させた車体に、名鉄の制服を着た「名鉄駅員ドアラ」やメガホンを手に応援するドアラの姿を描いた。前面には専用ヘッドマークを掲出する。運行終了時期は未定。運行情報は1月30日から5月6日まで、同社ウェブサイ