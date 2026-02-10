KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」で、海外データトッピングを購入すると同じトッピングが進呈される「海外ローミングキャンペーン」を開始した。期間は4月30日まで。 海外データトッピングを購入すると、同じ海外データトッピングを再度利用できるコードがメールで即時配信される。 すべての海外データトッピングが対象。複数購入し