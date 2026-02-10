ドコモは、京セラ製のAndroidスマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306」を3月下旬以降に発売する。全国のドコモ取扱店で販売され、法人向けのほか個人ユーザーも購入できる。 メモリーは8GBを搭載し、ストレージの一部をメモリとして活用する仮想メモリ機能にも対応する。OSは最大4回のバージョンアップが予定され、セキュリティパッチの更新は発売から最長5年間提供される。 米国