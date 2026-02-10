広島県は10日朝、ほとんどの地点で氷点下の冷え込みとなりました。庄原市高野で-12.3℃を観測するなど、県内4地点で今季最低の気温を記録しました。今シーズン最低気温を更新したのは以下の地点です。・庄原市高野 -12.3℃・北広島町大朝 -11.0℃・神石高原町油木 -10.0℃・庄原市 -7.9℃（2026年2月10日）