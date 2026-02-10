村瀬は北京の銅に続き、ダイナミックな滑りで初の金メダルの快挙に輝いた(C)Getty Images若き日本人選手の快挙が感動を生んでいる。ミラノ・コルティナ五輪、現地時間2月9日に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝で21歳、日本の村瀬心椛（むらせ・ここも）が逆転で金メダルを獲得した。【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村瀬が軽やかに滑る実際のシーン村瀬は1回目でいきなり大技「バックサイドトリプル