◇ポルトガル１部ポルト１―１スポルティング（９日、エスタディオ・ド・ドラガン）ポルトガル１部リーグは９日、首位ポルトと２位スポルティング戦が行われ、１―１の引き分けに終わった。スポルティングのＭＦ守田英正は、ボランチとして先発して後半３５分までプレー。試合は後半３２分に先制点を許したが、同アディショナルタイムにＰＫで追いついた。守田は前半１０分にはポルトのカウンターを受けた場面で、中盤でのス