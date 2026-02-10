巨人の春季キャンプは１０日、第３クール初日を迎えた。野球評論家の清水隆行氏は最速１５２キロを誇るドラフト１位・竹丸和幸投手のブルペン投球を視察。捕手の後方から見守り、打者目線で直球の“質”の良さを感じ取った。＊＊＊＊＊＊ドラフト１位の竹丸の投球を、捕手の後ろから見させてもらった。いい評判は聞いていたが、実際に見るのは初めて。とにかく直球の“質”の良さが印象に残った。この日の球速は