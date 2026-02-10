全国の公立高校で初めて「マンガ学科」を設立した熊本県立高森高校の、一期生による卒業制作展が熊本市で始まりました。 【写真を見る】「さらに絵が好きになった」高森高校マンガ学科一期生の卒業制作展県立美術館分館で今月15日（日）まで 会場には、来月卒業する高森高校の一期生36人が3年間に描き上げた渾身の作品が並びます。 生徒は、卒業に向けて1人1冊のマンガを描き上げ、製本も自ら仕上げてマンガの世界観を引き