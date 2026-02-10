今回の衆院選では、青森、秋田など雪の多い日本海側を中心とした８県で小選挙区選の投票率が２０２４年の前回選から低下した。山形は国政選の投票率が６回連続で全国トップだったが、高市首相のお膝元・奈良県に首位の座を明け渡した。背丈超える雪青森市内の中学校では投票日の８日、入り口付近に背丈を超える雪が積み上げられていた。同市の女性会社員（３３）は「投票所までの道は除雪されておらずデコボコ。今は妊娠中で、