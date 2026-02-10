タレントで実業家の羽賀研二（本名・當真美喜男）容疑者（６４）が、沖縄県内で女性２人に対し、わいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたことが１０日、明らかになった。逮捕は９日付。羽賀容疑者は昨年３月２７日の夜、沖縄県内の飲食店で従業員の３０代と自営業の５０代の女性２人に対し、体を触ったり、キスをしたりしたという。同容疑者と２人の女性には面識があったとされる。被害女性