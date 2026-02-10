購入期間：2月10日～2月23日 応募期間：2月24日まで ファミリーマートにて「プレイステーションストアカード」の購入者を対象としたキャンペーンが実施される。購入期間は2月10日より2月23日までで、応募期間は2月24日まで。 本キャンペーンはファミリーマート各店舗にて販売されている対象の「プレイステーションストアカ&#125