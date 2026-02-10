俳優チェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンが共演する新ドラマ『君がきらめく季節に』が、ロマンスの“ときめき”を予告する第4弾ポスターを公開した。2月20日に初回放送を迎え、日本ではディズニープラスで配信される『君がきらめく季節に』は、毎日を楽しい夏休みのように生きる男「チャン」と、自らを冬に閉じ込めて生きてきた女「ラン」が、運命のように出会い、凍りついていた時間を目覚めさせていく、予測不能な“輝く”ロマン