王の凱旋と言うべきだろうか。途方もない数の人々が一帯に集まり、出迎える可能性があるとの試算が出ている。【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？BTSは3月21日、5thフルアルバム『ARIRANG』を発表し、ソウル・光化門広場でコンサートを開催する。今回の公演は、メンバー全員が兵役を終えてから約3年9カ月ぶりに披露される完全体でのステージとなる。今回の公演で象徴的な意味を持つとみられているのが、景福宮（キョンボックン