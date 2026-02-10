【モデルプレス＝2026/02/10】タレントの榊原郁恵が2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。俳優で夫の渡辺徹さんの大好きだった料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】66歳タレント「徹さんもきっと喜んで食べてるはず」俳優夫の遺影前に置かれた好物料理◆榊原郁恵、亡き夫・渡辺徹の好物「セリ鍋」披露榊原は「セリ鍋〜渡辺が大好きだったの サンドの富澤さんから頂きました ありがとう」とつづり、2022年に逝去した夫