ガールズグループIVE（アイヴ）が新曲『BANG BANG』の先行公開を通じて、グローバルな存在感を改めて証明した。所属事務所STARSHIPエンターテインメントは2月9日、公式YouTubeチャンネルを通じて、IVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』の先行公開曲『BANG BANG』のミュージックビデオを公開した。【写真】ウォニョン、“意外な”ボリューム感公開されたミュージックビデオでIVEは、西部の無法者を思わせる存在として登場。現代的な都市