メ～テレ（名古屋テレビ） 豊川用水の節水率が10日からさらに引き上げられることを受け、愛知県豊橋市で市民への節水の呼びかけがおこなわれました。 東三河地方に水を供給する豊川用水は、水源状況の悪化を受け、10日午前9時から節水率が農業・工業用水が40%、水道用水が20%に引き上げられました。 愛知県によりますと、水源の宇連ダムの貯水率は、9日時点で4.7%です。 豊橋駅前では、市や水資源機構の職員ら約30