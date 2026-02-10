オールハーツ･カンパニーは、新商品『世にもおいしいさくらブラウニー』(税込213円)を発売する。2026年2月16日から全国の「ハートブレッドアンティーク」などで、2月17日から全国のセブン-イレブンやスーパーマーケット･ドラッグストアで販売開始する。【商品画像はこちら】桜餅風味のペーストを練り込んだブラウニー生地に、まろやかなホワイトチョコチップをサンド。まるで桜餅のような新作登場!◆『世にもおいしいさくらブラウ