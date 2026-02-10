【ちぃ】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：24,200円 豪華版：26,950円 海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ちぃ」を2027年1月に発売する。価格は通常版が24,200円、豪華版が26,950円。 本製品は、CLAMPによるマンガ作品「ちょびっツ」に登場する「ちぃ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。 風になびく可憐