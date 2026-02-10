【七〇式一型 轟雷2】 6月 発売予定 2月10日 予約受付開始 価格：8,800円 コトブキヤは、1/100スケールプラモデル「七〇式一型 轟雷2」を6月に発売する。価格は8,800円。2月10日から予約受付を開始した。 本製品は完全新規造形で、人型形態から戦車形態に変形できるフレームアームズ「七〇式一型 轟雷2」をプラモデル化したもの。「轟雷」なら