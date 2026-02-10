【アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-】 6月 発売予定 価格：21,450円 コトブキヤは、プラモデル「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」を6月に発売する。価格は21,450円。 本商品はアニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場するカール・リヒテン・シュバルツが駆る「アイアンコング シュバルツ仕様」を劇中をイメージした成型色＆配色でプラモデル化