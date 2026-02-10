ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子1000メートルで諏訪市出身の山田梨央選手が「7位入賞」を果たしました。女子1000メートルに登場したオリンピック初出場の山田梨央選手。地元・諏訪市ではパブリックビューイングが行われ、およそ70人が見守りました。前半はスピードを維持し順調なペースの山田選手。実況「山田 懸命に内側のカーブに入ってくる」ラストのカ