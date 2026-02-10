10日（火）午後は西日本で雨が降る見込みです。全国的に南風で気温が上がるでしょう。＜10日（火）の天気＞高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。北陸や山陰など日本海側でも日差しが届いています。全国的に南風が吹いて気温も上昇、これまでの厳しい寒さは一段落となりそうです。午後は西から低気圧が近づくため、西日本で次第に雨が降るでしょう。昼過ぎには九州、夕方以降は中国・四国でも降り出す見込みです