ラップグループ・ケツメイシのMCで、リーダーの大蔵（49）が9日、自身のインスタグラムを更新。「ジムニーのカスタムが完成しました!!!」と報告し、愛車であるスズキの『ジムニー』を披露した。【写真多数】武骨でかっこいい…一部改良されたスズキ『ジムニー』『ジムニーシエラ』内外装全部見せ大蔵は「おかげさまで理想的なマイジムニーになりました」と関係者への感謝を記し、渋めなグリーン色で“ゴツめ”ボディの車の外装