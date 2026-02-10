国内屈指の高速レースで知られる香川丸亀国際ハーフマラソンが、2月1日に香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコースで開催されました。前半は追い風となり、リチャード・エティーリ選手（東京国際大学）やイマニエル・マル選手（トヨタ紡織）がけん引し、5kmを13分59秒、10kmを27分51秒と、先頭集団は日本記録を大幅に上回るハイペースでレースは進みました。大学生では、國學院大學の野中恒亨選手（3年）がこの先頭集団に食らい