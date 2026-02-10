「【速報】我が家の柴犬、ついに鬼ギャル化」そんなパワーワードと共にXへ投稿された1枚の写真。写っているのはつぶらな瞳がかわいい柴犬の「もも」ちゃんですが……その装いが、ただ事ではありません。身にまとっているのは、大阪のおばちゃんも顔負けの「ヒョウ柄」の服。さらに首元には、ゲーミングPCのごとく虹色に発光するリードが装着されています。これはアゲだわ……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】