中国国家医療保障局は2月6日、全国すべての省・統括区で、生育手当（出産手当）を被保険者本人に直接支給する制度が実現したと発表しました。これにより、従来は企業を経由して支給されるケースも多かった生育手当が、全国一律で個人に直接支払われる仕組みとなりました。国家医療保障局によると、2025年12月に開かれた全国医療保障活動会議での方針を受け、これまでに27省と全体の95%の統括区で制度整備が進められてきました。そ