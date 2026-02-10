現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、福岡県在住67歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：67歳男性同居家族構成：本人、妻（65歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：福岡県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：680万円現在の預貯金：1200万円、リスク資産：300万円これまでの年金加入期間：国民