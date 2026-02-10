トヨタ本気の「真っ黒ハイエース」に大注目！トヨタグループの一員であるトヨタ・コニック・プロが手掛けるカスタム中古車ブランド「CORDE by（コーデバイ）」。「スタイルドカー」という新しい概念を掲げる同ブランドがラインナップしていた特別なハイエース、「HIACE THE CREWVAN（ハイエース ザ クルーバン）」は、その異質な存在感で注目を集めたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“真っ黒”ハイエース」で