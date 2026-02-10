NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌が、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」に決定した。 参考：大森元貴、『あんぱん』経てさらなる進化“音楽への熱い想い”が芝居にもプラスに 朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いなが