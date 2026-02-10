◆ソフトバンク春季キャンプ（10日、宮崎）ソフトバンクの王貞治球団会長が宮崎キャンプを初めて視察した。年末年始にかけて体調不良に見舞われたこともあり、春季キャンプ初日の1日から第2クールまでは筑後で視察していた。10日は全体集合時からグラウンドに現れ、打撃練習などを見つめる姿があった。