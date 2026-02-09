【ソウル竹次稔】韓国で、豚やイノシシに感染する家畜伝染病「アフリカ豚熱（ASF）」が全国的に猛威を振るっている。今年に入って例年のペースを大幅に上回る9養豚場で感染を確認。人へのウイルス感染はないとされるが、急性型は豚などの致死率がほぼ100％で養豚業に大きな影響を及ぼす。日本ではまだ確認されておらず、農林水産省は「韓国では旧正月の連休があり、人の動きが活発になる」として注意を呼びかけている。韓国で