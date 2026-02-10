2月9日午後、静岡県島田市の山林で火事が発生し、10日午前11時50分現在も延焼中です。これまでにけが人や建物への被害は確認されていません。 【写真を見る】山林火災延焼中、鎮圧のめど立たず消火活動続く 市は災害対策本部設置し情報収集＝静岡・島田市 9日午後4時頃、島田市大代の山林で「山の方から煙が上がって見える」と消防に通報が相次ぎました。 燃えているのは山林の下草とみられ、9日から複数の消防隊が出動し消火活