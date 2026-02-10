2月10日未明、静岡県森町で住宅など2棟を焼く火事がありました。現場からは1人の遺体が発見されていて警察が身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】未明に住宅など2棟焼く火事 焼け跡から1遺体見つかる この家に住む男性か身の元確認急ぐ＝静岡・森町 10日午前5時55分頃、森町中川で「建物2階の北側から火と煙が見える」と119番通報がありました。 警察や消防によりますと、この火事で2階建ての住宅など2棟を焼きました。