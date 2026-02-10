静岡市に本社を置く電子機器メーカーの新工場が静岡県菊川市に完成し、竣工式と関係者への内覧会が2月5日に行われました。 【写真を見る】“自律走行ロボットで作業効率化”“太陽光発電でエネルギー消費量削減”スター精密新工場竣工＝静岡・菊川市 菊川市に完成したのは、静岡市駿河区に本社を置くスター精密の「菊川南工場」です。 新工場では、加工品を運ぶ「自律走行搬送ロボット」が導入さ